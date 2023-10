DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagnachmittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 38,31 EUR abwärts.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,9 Prozent auf 38,31 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 38,18 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 689.132 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 31.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 18,58 Prozent niedriger. Am 11.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,48 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,05 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 EUR gegenüber 1,17 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,38 Prozent auf 20.094,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 24.029,00 EUR umgesetzt.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 05.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,23 EUR in den Büchern stehen haben wird.

