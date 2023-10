DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagvormittag mit roter Tendenz

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 38,61 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 38,61 EUR abwärts. In der Spitze büßte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 38,49 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,75 EUR. Bisher wurden heute 53.933 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Am 31.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 11.10.2022 auf bis zu 30,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 26,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,05 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,38 Prozent auf 20.094,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24.029,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 05.11.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,23 EUR je Aktie aus.

