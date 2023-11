DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) schiebt sich am Nachmittag vor

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 38,94 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 38,94 EUR. Bei 39,25 EUR erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 38,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 1.451.675 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 20,83 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 34,09 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,46 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,79 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023 vor. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,01 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,30 Prozent auf 19.398,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 24.038,00 EUR gelegen.

Am 06.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Am 05.03.2025 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,19 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX liegt schlussendlich im Plus

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich fester

Börse Europa: STOXX 50 steigt zum Handelsende