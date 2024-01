DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochmittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Im XETRA-Handel kam die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 44,78 EUR.

Mit einem Kurs von 44,78 EUR zeigte sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel um 11:49 Uhr kaum verändert. Das bisherige Tageshoch markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 44,98 EUR. Im Tief verlor die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 44,72 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,73 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 163.428 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 47,05 EUR. Mit einem Zuwachs von 5,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 36,04 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 24,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,00 EUR aus.

Am 08.11.2023 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19.398,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.038,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 06.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 05.03.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,17 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

