DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag gesucht

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 44,80 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 44,80 EUR nach oben. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 44,98 EUR zu. Bei 44,73 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 498.046 Aktien.

Bei 47,05 EUR markierte der Titel am 31.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 36,04 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 47,00 EUR an.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,01 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 19.398,00 EUR, gegenüber 24.038,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,30 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2024 präsentieren. Am 05.03.2025 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,17 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

