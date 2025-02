DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagnachmittag fester

So entwickelt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 35,07 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 35,07 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf 35,11 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 34,83 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 528.426 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 43,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.02.2024). Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 19,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 14.01.2025 auf bis zu 33,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,82 Prozent.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,86 EUR belaufen. Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 40,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,64 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,68 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) mit einem Umsatz von insgesamt 20,59 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,40 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,16 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 06.03.2025 erwartet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 05.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

