DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 34,86 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 34,86 EUR. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 34,89 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,83 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 31.152 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 23.02.2024 markierte das Papier bei 43,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 25,23 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.01.2025 bei 33,03 EUR. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 5,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 40,50 EUR.

Am 05.11.2024 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,59 Mrd. EUR – ein Plus von 6,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 19,40 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 05.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,81 EUR je Aktie belaufen.

