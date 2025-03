DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit roten Vorzeichen

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Minus bei 42,07 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 42,07 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 41,97 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 43,17 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.134.710 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 44,27 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.01.2025 bei 33,03 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 21,49 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,95 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,00 EUR.

Am 06.03.2025 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,95 EUR, nach 0,83 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 22,70 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 21,35 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 08.05.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 30.04.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,14 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

