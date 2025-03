DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 42,33 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 42,33 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,95 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,17 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.418.028 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 44,27 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.01.2025 bei 33,03 EUR. Mit einem Kursverlust von 21,97 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,95 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,00 EUR an.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 06.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,83 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22,70 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,35 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2025 terminiert. Am 30.04.2026 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,14 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Hot Stocks heute: DHL Group wird hochgestuft - Bayer Aktie trifft auf Widerstände, Pharmabereich gibt Hoffnung

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: So bewertet DZ BANK die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie