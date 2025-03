DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

So bewegt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 42,93 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 42,93 EUR. Zwischenzeitlich weitete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 42,90 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,17 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 190.573 Aktien.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,27 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Am 14.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 23,06 Prozent wieder erreichen.

Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2023 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,95 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,00 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,95 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,83 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22,70 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 21,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.05.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 30.04.2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2025 3,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

