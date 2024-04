DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) reagiert am Mittag positiv

Notierung im Blick

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 39,56 EUR.

Um 11:49 Uhr wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 39,56 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 39,71 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,36 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 312.545 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 47,05 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 15,91 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 36,04 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,91 Prozent.

Zuletzt erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 43,91 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 06.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,83 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,01 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 21.348,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 10,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 23.776,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 13.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,09 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

