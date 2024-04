DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) fällt am Mittwochnachmittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 38,76 EUR.

Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 38,76 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab in der Spitze bis auf 38,66 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 39,36 EUR. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.128.500 Stück gehandelt.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 47,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 17,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 36,04 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 7,03 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,86 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,91 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 06.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,83 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,01 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,21 Prozent auf 21.348,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 23.776,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2024 terminiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 13.05.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,09 EUR fest.

