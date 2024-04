DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochvormittag mit Kursplus

DHL Group (ex Deutsche Post) im Blick

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 39,46 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 39,46 EUR zu. Bei 39,47 EUR erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,36 EUR. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 38.677 Stück gehandelt.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 47,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 19,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 36,04 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 8,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,86 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,91 EUR aus.

Am 06.03.2024 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,83 EUR gegenüber 1,01 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 21.348,00 EUR, gegenüber 23.776,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,21 Prozent präsentiert.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 07.05.2024 gerechnet. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2024 3,09 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

