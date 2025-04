DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Bullen treiben DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagnachmittag an

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,2 Prozent auf 34,32 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,2 Prozent auf 34,32 EUR zu. Bei 36,24 EUR erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.890.955 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 44,27 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,99 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,96 EUR am 07.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 9,79 Prozent sinken.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,88 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,25 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 06.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,95 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,70 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 21,35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.05.2025 vorlegen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 30.04.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,10 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

