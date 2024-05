DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Nachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 39,67 EUR.

Um 15:53 Uhr wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 39,67 EUR nach oben. Bei 39,93 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 38,99 EUR. Zuletzt wechselten 2.165.555 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 47,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,04 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 9,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,87 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 43,63 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,63 EUR, nach 0,76 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) 20,25 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 20,92 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

