DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 43,90 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 43,90 EUR. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 43,62 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,75 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 247.027 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.07.2023 bei 45,43 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,49 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,68 EUR am 29.09.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 32,40 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 49,28 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,75 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,08 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,41 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 20.918,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.593,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q2 2023 wird am 01.08.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 01.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

