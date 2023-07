DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 44,11 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 44,11 EUR zu. Im Tageshoch stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 44,28 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,75 EUR. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 508.642 Stück gehandelt.

Am 04.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,43 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (29,68 EUR). Mit einem Kursverlust von 32,73 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,28 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 03.05.2023. Das EPS wurde auf 0,75 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 20.918,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 7,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22.593,00 EUR erwirtschaftet worden.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 01.08.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 01.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,41 EUR im Jahr 2023 aus.

