DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gibt am Montagvormittag ab

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 43,84 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 43,84 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sank bis auf 43,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,75 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 41.581 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Bei 45,43 EUR markierte der Titel am 04.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 3,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,68 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 32,31 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,28 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 03.05.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,08 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,41 Prozent auf 20.918,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.593,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 01.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2023 3,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DHL Group-Aktie dreht ins Plus: Goldman hebt Ziel für DHL Group auf 46 Euro - 'Neutral'

DHL Group-Aktie steigt: Deutsche Post stellt Prospektbündel-Geschäft ein

So schätzen Analysten die Deutsche Post-Aktie ein