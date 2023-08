DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag fester

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 44,13 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 44,13 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 44,15 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,91 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 84.341 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 47,05 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 6,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 29,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Mit Abgaben von 32,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 49,14 EUR.

Am 01.08.2023 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat DHL Group (ex Deutsche Post) im vergangenen Quartal 20.094,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 24.029,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 05.11.2024 präsentieren.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,38 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

