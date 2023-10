DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 38,80 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 38,80 EUR zu. In der Spitze gewann die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 38,99 EUR. Bei 38,74 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 338.759 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,05 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 17,53 Prozent niedriger. Am 11.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 27,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 48,05 EUR.

Am 01.08.2023 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 EUR, nach 1,17 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 20.094,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24.029,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 05.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,23 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

