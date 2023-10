DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) reagiert am Nachmittag positiv

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 38,95 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 38,95 EUR zu. Im Tageshoch stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 38,99 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,74 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 778.398 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 17,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.10.2022 bei 30,48 EUR. Mit einem Kursverlust von 21,75 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,05 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 20.094,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24.029,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 05.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,23 EUR in den Büchern stehen haben wird.

