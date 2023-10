DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Vormittag fester

Blick auf DHL Group (ex Deutsche Post)-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 38,88 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,1 Prozent auf 38,88 EUR. Bei 38,90 EUR erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 38,74 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 46.372 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 31.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,02 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 11.10.2022 Kursverluste bis auf 30,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 21,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,05 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 01.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 EUR, nach 1,17 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20.094,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 24.029,00 EUR in den Büchern gestanden.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 05.11.2024.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,23 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung mit Verlusten

Börse Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Kaum Veränderungen: LUS-DAX wenig verändert