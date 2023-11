DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) wird am Mittag ausgebremst

Notierung im Blick

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 38,92 EUR ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 38,92 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 38,64 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,81 EUR. Bisher wurden heute 470.699 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 47,05 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.12.2022 bei 34,09 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 12,41 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,79 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023. Es stand ein EPS von 0,68 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,01 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 19,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 19.398,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24.038,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 05.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,19 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne

Freundlicher Handel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels steigen

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 stärker