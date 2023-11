DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verteuert sich am Freitagnachmittag

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 39,15 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 39,15 EUR zu. Bei 39,25 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,81 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 998.064 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2023 markierte das Papier bei 47,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 16,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.12.2022 bei 34,09 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 12,93 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 47,79 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 1,01 EUR je Aktie vermeldet. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19.398,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.038,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 06.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,19 EUR in den Büchern stehen haben wird.

