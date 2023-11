DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Vormittag südwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 38,75 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 38,75 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging bis auf 38,74 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,81 EUR. Bisher wurden via XETRA 58.341 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 47,05 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 21,41 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2022 bei 34,09 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 47,79 EUR.

Am 08.11.2023 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,30 Prozent zurück. Hier wurden 19.398,00 EUR gegenüber 24.038,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 06.03.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,19 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

