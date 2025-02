DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) legt am Dienstagnachmittag zu

DHL Group (ex Deutsche Post) im Blick

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 35,37 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 35,37 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf 35,38 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,19 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 524.190 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,66 EUR erreichte der Titel am 23.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 18,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.01.2025 bei 33,03 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,62 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR. Im Vorjahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 40,50 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 05.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,64 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,59 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 19,40 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 05.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2024 2,81 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

