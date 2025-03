DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,2 Prozent auf 41,60 EUR abwärts.

Um 15:49 Uhr fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 41,60 EUR ab. Im Tief verlor die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 41,47 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,72 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.645.128 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,27 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 14.01.2025 Kursverluste bis auf 33,03 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 20,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,89 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 44,00 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,95 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,83 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22,70 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Umsatz von 21,35 Mrd. EUR eingefahren.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 30.04.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2025 3,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

