DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Um 09:06 Uhr sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 43,00 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sogar auf 43,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 42,72 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 118.529 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,27 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Bei 33,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,89 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 44,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,95 EUR gegenüber 0,83 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22,70 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Umsatz von 21,35 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 08.05.2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 30.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,14 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

