DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) präsentiert sich am Mittag stärker

Blick auf DHL Group (ex Deutsche Post)-Kurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 39,14 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere um 11:49 Uhr 0,3 Prozent. In der Spitze legte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,39 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,95 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 439.872 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,05 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,20 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 36,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 7,93 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,86 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,91 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,83 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 21.348,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 10,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 23.776,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 07.05.2024 gerechnet. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,09 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Aufschläge in Europa: Letztendlich Gewinne im Euro STOXX 50

Börse Europa: Euro STOXX 50 schwächelt nachmittags

Gewinne in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell