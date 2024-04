DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag kaum verändert

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 38,99 EUR bewegte sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 15:51 Uhr bei der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 38,99 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 39,39 EUR aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 38,85 EUR. Bei 38,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.002.656 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 47,05 EUR. Mit einem Zuwachs von 20,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (36,04 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 7,58 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 43,91 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2024. Das EPS wurde auf 0,83 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,21 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 21.348,00 EUR im Vergleich zu 23.776,00 EUR im Vorjahresquartal.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 13.05.2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,09 EUR je Aktie belaufen.

