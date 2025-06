DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verzeichnet am Mittwochnachmittag kaum Ausschläge

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 41,11 EUR an der Tafel.

Zum Vortag unverändert notierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 41,11 EUR. Kurzfristig markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 41,22 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 40,83 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,01 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 660.178 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Bei 44,27 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,69 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 32,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,88 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,69 EUR an.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 20,81 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,25 Mrd. EUR umgesetzt.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q2 2025 wird am 05.08.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,05 EUR fest.

