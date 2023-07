DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagmittag mit Kursplus

So entwickelt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 44,16 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 44,16 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 44,41 EUR. Bei 44,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 224.177 Aktien.

Am 04.07.2023 markierte das Papier bei 45,43 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 2,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 29,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 48,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 49,28 EUR.

Am 03.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,75 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,08 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 20.918,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 7,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 22.593,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q2 2023 wird am 01.08.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 01.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,41 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

