DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag freundlich

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 44,39 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 44,39 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 44,46 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,25 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 597.316 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,43 EUR erreichte der Titel am 04.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (29,68 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 33,14 Prozent sinken.

Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 49,28 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 03.05.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,75 EUR, nach 1,08 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat DHL Group (ex Deutsche Post) im vergangenen Quartal 20.918,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 22.593,00 EUR umsetzen können.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 01.08.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 01.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,41 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

