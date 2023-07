DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) schiebt sich am Vormittag vor

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 44,33 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 44,33 EUR. Bei 44,35 EUR erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 44,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 31.623 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 04.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,43 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 2,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,68 EUR ab. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 49,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 49,28 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 03.05.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,75 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,08 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 20.918,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 7,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22.593,00 EUR erwirtschaftet worden.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 01.08.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,41 EUR fest.

