DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

So entwickelt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 41,26 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 41,26 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 41,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,32 EUR. Zuletzt wechselten 647.214 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 29,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 28,08 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,03 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,80 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,17 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 24.029,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 20.094,00 EUR.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 05.11.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,37 EUR in den Büchern stehen haben wird.

