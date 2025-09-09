DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagvormittag höher
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 38,60 EUR. Im Tageshoch stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 38,69 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 44.926 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 44,27 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 12,81 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,96 EUR. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 24,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,87 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,25 EUR.
Am 05.08.2025 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,72 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,64 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat DHL Group (ex Deutsche Post) im vergangenen Quartal 19,83 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 20,64 Mrd. EUR umsetzen können.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,01 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:46
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|29.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
