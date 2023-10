DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) wird am Nachmittag ausgebremst

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 39,08 EUR ab.

Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 39,08 EUR. Das Tagestief markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 38,68 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,05 EUR. Bisher wurden via XETRA 721.802 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 20,38 Prozent Luft nach oben. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,20 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,05 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2023. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 20.094,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 16,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 24.029,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,23 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

