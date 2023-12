DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gewinnt am Montagnachmittag an Boden

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 46,06 EUR zu.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 46,06 EUR. Zwischenzeitlich stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sogar auf 46,12 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,76 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 703.538 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 31.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 2,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2022 Kursverluste bis auf 34,09 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 25,99 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,11 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

Am 08.11.2023 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,68 EUR gegenüber 1,01 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,30 Prozent zurück. Hier wurden 19.398,00 EUR gegenüber 24.038,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2024 terminiert. Am 05.03.2025 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,18 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

