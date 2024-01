DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) legt am Mittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 45,20 EUR zu.

Um 11:48 Uhr sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 45,20 EUR zu. In der Spitze gewann die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 45,48 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 285.651 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 47,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 4,08 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (36,04 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,00 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 19.398,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 19,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 24.038,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.03.2024 erwartet. Schätzungsweise am 05.03.2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,16 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

