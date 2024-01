DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 45,53 EUR.

Um 15:53 Uhr wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 45,53 EUR nach oben. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 45,56 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 715.868 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Bei 47,05 EUR markierte der Titel am 31.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 3,33 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 36,04 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,00 EUR an.

Am 08.11.2023 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,68 EUR gegenüber 1,01 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,30 Prozent auf 19.398,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 24.038,00 EUR umgesetzt.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 05.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,16 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

