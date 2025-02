DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Vormittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 35,61 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 35,61 EUR. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,63 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,58 EUR. Bisher wurden heute 110.954 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Am 23.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,66 EUR an. 22,59 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 33,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.01.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,25 Prozent.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,86 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 40,50 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 05.11.2024 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,64 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20,59 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,40 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 06.03.2025 gerechnet. Am 05.03.2026 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 2,81 EUR je Aktie aus.

