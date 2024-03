DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Dienstagvormittag tiefer

Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 38,40 EUR ab.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 38,40 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 38,33 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,36 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 193.076 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 47,05 EUR. 22,51 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 36,04 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 6,16 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,86 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2022. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,41 EUR an.

Am 08.11.2023 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 19.398,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 18,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 23.776,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 13.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,23 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

