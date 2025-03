DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 42,19 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 42,19 EUR zu. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf 42,51 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,36 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 624.778 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,27 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 21,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,90 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 46,69 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 06.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,95 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,83 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,35 Prozent auf 22,70 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 30.04.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,15 EUR je Aktie aus.

