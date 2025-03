DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger schicken DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag ins Minus

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 41,62 EUR ab.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 41,62 EUR abwärts. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 41,41 EUR ab. Bei 42,36 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.344.879 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,27 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.01.2025 (33,03 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,90 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 46,69 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 06.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,95 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,83 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,70 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 21,35 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 30.04.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,15 EUR je Aktie belaufen.

