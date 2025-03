DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag im Plus

Kursverlauf

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 42,17 EUR nach oben.

Um 09:07 Uhr sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 42,17 EUR zu. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 42,51 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,36 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 110.204 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,27 EUR. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 4,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 33,03 EUR fiel das Papier am 14.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 27,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2023 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,89 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 44,79 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Am 06.03.2025 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,95 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,83 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,70 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 21,35 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 08.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 30.04.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2025 3,15 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

