DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) reagiert am Freitagmittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 39,52 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere um 11:48 Uhr 1,3 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 39,71 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,31 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 435.484 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,05 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 16,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 36,04 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 8,82 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,86 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,91 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,83 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,21 Prozent auf 21.348,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23.776,00 EUR erwirtschaftet worden.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren. Am 13.05.2025 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,09 EUR je Aktie belaufen.

