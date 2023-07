DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 44,86 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,8 Prozent auf 44,86 EUR. Bei 44,90 EUR erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,73 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 187.539 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 04.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,43 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,28 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 29,68 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 33,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 49,28 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 03.05.2023. Das EPS belief sich auf 0,75 EUR gegenüber 1,08 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,41 Prozent zurück. Hier wurden 20.918,00 EUR gegenüber 22.593,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 01.08.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DHL Group-Aktie etwas leichter: Zahl der Beschwerden über Postdienste weiter hoch - Deutsche Post mit Löwenanteil

DHL Group-Aktie dreht ins Plus: Goldman hebt Ziel für DHL Group auf 46 Euro - 'Neutral'

DHL Group-Aktie steigt: Deutsche Post stellt Prospektbündel-Geschäft ein