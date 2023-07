DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag stärker

So entwickelt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 44,62 EUR zu.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 44,62 EUR. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 44,73 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,73 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 46.570 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,43 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 1,82 Prozent wieder erreichen. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,68 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 33,49 Prozent sinken.

Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 49,28 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 03.05.2023. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,75 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 20.918,00 EUR im Vergleich zu 22.593,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,42 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

