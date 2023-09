DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 41,19 EUR ab.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 41,19 EUR abwärts. In der Spitze büßte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 41,03 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 41,46 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 325.526 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2023 auf bis zu 47,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 12,45 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 29,68 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,96 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,03 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 01.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,80 EUR gegenüber 1,17 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 20.094,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 24.029,00 EUR in den Büchern gestanden.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,37 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

