DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 41,39 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 41,39 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 41,46 EUR. In der Spitze büßte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 41,31 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,46 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 45.353 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,05 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2023. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 13,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 29,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 28,30 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,03 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 EUR gegenüber 1,17 EUR im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 20.094,00 EUR, gegenüber 24.029,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,38 Prozent präsentiert.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 05.11.2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,37 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

